إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

ويذكر أن قطاع غزة أطلق عدد من القذائف الصاروخية، مساء أمس الأحد، على جنوب إسرائيل، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يوم أمس الأحد، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.





وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبًا إسرائيليًا وتنديدًا فلسطينيًا وعربيًا.