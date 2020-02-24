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إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:14 م
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سقوط صاروخ - أرشيفية
سقوط صاروخ - أرشيفية
الفجر
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تجدد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية، مساء اليوم الإثنين، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن قطاع غزة أطلق عدد من القذائف الصاروخية، مساء أمس الأحد، على جنوب إسرائيل، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يوم أمس الأحد، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبًا إسرائيليًا وتنديدًا فلسطينيًا وعربيًا.

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة قذائف صاروخية غزة إسرائيل

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