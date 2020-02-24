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بعد سقوط الأمطار.. 9 إرشادات لقائدي السيارات تجنبًا للمخاطر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:21 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، عن عدة إرشادات لقائدي السيارات أثناء السير، تزامنًا مع حالة سوء الطقس، واستمرار سقوط الأمطار منذ صباح اليوم الاثنين.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن. 
2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.
5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها. 
6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
7- تجنُب السير عكس الاتجاه لعدم تعرضك للخطر والحوادث.
8- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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الكلمات المفتاحية

سقوط الأمطار توقعات الطقس الفجر إرشادات لقائدي السيارات

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