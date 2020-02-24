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بـ"ليلة".. كاميليا ورد و"لايف ستايلز ستوديوز" فى ثالث تعاون بينهما

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:16 م
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كاميليا ورد
كاميليا ورد
أحمد رمضان متولي
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تستعد شركة "لايف ستايلز ستوديوز" الفترة القادمة لتصوير أغنية "ليلة" بطريقة الفيديو كليب، وذلك  فى ثالث تعاون يجمع بين الشركة والفنانة كاميليا ورد بعد "طيارة" و"يا زعل".

 

 وانتهت مؤخرا كاميليا ورد من تسجيل أغنيتها الجديدة “ليلة” من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز" بعد جلسات تحضير مطوّلة.

 

ومن المقرر أن يستلم  المخرج زياد خوري النسخة الأخيرة من الأغنية قريباً وتنطلق ورشة تصوير الفيديو كليب استعداداً لطرح العمل في الفترة المقبلة , أغنية  " ليلة " من كلمات محمد رمضان ، الحان محمد عبيه، توزيع امين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس و ماستر امير محروس وتسجيل استوديو  M sound 2.

 

واتفقت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" مع كامليليا ورد والملحن والموزع على إجراء بعض التوزيع النهائي للعمل حيث أكد فهد الزاهد صاحب الشركة أن الأغنية جميلة وأصبحت أجمل بعد التعديلات النهائية.

 

 وأضاف"الزاهد" أنه سعيد بهذا التعاون الثالث الذى يجمع بينه وبين الفنانة كاميليا ورد، مؤكدا أن الأعمال السابقة التى جمعت بينهما قد حصدت ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الموسيقية وعبر القناة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى "اليوتيوب".

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