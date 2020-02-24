ارتفاع منسوب المياه بالشوارع.. والمواطنون يلزمون منازلهم مع سقوط الأمطار (صور)

تسبب سقوط الأمطار بصورة كبيرة في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، وخاصة منطقة المرج وعزبة النخل، اليوم الإثنين، في غياب ملحوظ للمواطنين عن الكثير من الشوارع، بعد ارتفاع منسوب المياه وانخفاض درجات الحرارة، المصحوبة بالبرق والرعد.



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.