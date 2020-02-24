الشيخ صالح كامل ينعى المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عبد الحليم عمر

نعى صالح عبدالله كامل، مؤسس مركز الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الأزهر الشريف، زميله في المسيرة، الدكتور محمد عبد الحليم عمر، المفكر الإسلامي والخبير الاقتصادي الكبير، الذي توفي اليوم، بعد مسيرة من العطاء الفكري والعلمي للأمة العربية والإسلامية.

وأكد صالح كامل، أن المفكر الراحل، كان له الفضل الكبير بعد الله في مساعدته في إنشاء "مركز الاقتصاد الإسلامي" بجامعة الأزهر، وإدارته في بداياته، عندما كان هذا المركز شعلة من النشاط، وراعيا لمعظم البحوث والدراسات التي أصلت للمالية الإسلامية، وأقيمت به مئات الدورات التدريبية وعشرت المؤتمرات والندوات وحلقات العصف الذهني، والتي ساهمت في تأصيل القواعد المالية الإسلامية في العصر الحديث، بل وساهمت في إيجاد حلول لكثير من المشاكل الاقتصادية المعاصرة في دولنا الإسلامية والعربية.

وقال صالح كامل: أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجزي الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أفضل الجزاء بما قدمه لأمته، ولهذا العلم بالذات، وأن يسكنه فسيح جناته إن شاء الله، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر وأصدقائه وصالح كامل، الصبر على هذا المصاب الفادح.