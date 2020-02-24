عاجل.. الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى إيران وتايلاند بسبب "كورونا"





أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، أنها "تقرر منع سفر المواطنين الإماراتيين لكل من إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".





وأوضحت الخارجية الإماراتية: أن هذا الإجراء تم اتخاذه؛ حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في ظل جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وندعو المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة.



