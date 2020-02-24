Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى إيران وتايلاند بسبب "كورونا"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
حلمي رمضان
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، أنها "تقرر منع سفر المواطنين الإماراتيين لكل من إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت الخارجية الإماراتية: أن هذا الإجراء تم اتخاذه؛ حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في ظل جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وندعو المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، في بيان لها، تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وصرح متحدث باسم البرلمان الإيراني، بأنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، متهمًا السلطات بإخفاء حجم انتشار فيروس كورونا.

وقررت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، إغلاق الجامعات في طهران وعددًا من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فى ايران كورونا فيروس كورونا تايلاند الإمارات إيران

أخبار تهمك

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ ساعة و نصف

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ ساعة و 15 دقيقة

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ 36 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

إيران: تقارير عن حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة قم

بسبب كورونا.. مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدعو لدخول مرحلة الإنذار "ج"

آخر التطورات وأبرز الحقائق بشأن فيروس "كورونا"

هل تُصدّر إيران "كورونا" للدول العربية؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

04:00 م

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

03:48 م

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

02:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status