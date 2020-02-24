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عاجل.. الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى إيران وتايلاند بسبب "كورونا"
الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:04 م
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حلمي رمضان
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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، أنها "تقرر منع سفر المواطنين الإماراتيين لكل من إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضحت الخارجية الإماراتية: أن هذا الإجراء تم اتخاذه؛ حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في ظل جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وندعو المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، في بيان لها، تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
وصرح متحدث باسم البرلمان الإيراني، بأنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، متهمًا السلطات بإخفاء حجم انتشار فيروس كورونا.
وقررت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، إغلاق الجامعات في طهران وعددًا من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة.
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