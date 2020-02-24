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رئيس البرلمان لنائب: عايز تقعد مكان الوزراء ليه؟

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:10 م
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علي عبد العال
علي عبد العال
عبداللطيف هيبة
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طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، الوزراء المشاركين في أعمال الجلسة، بعدم التوقيع على أي ورقة للنواب في أثناء سير الجلسة.

وانتقد "عبدالعال" تصرف أحد الأعضاء في أثناء الجلوس على مقاعد الوزراء، موجها حديثه له: "أنت عايز تقعد مكان الوزراء ليه؟".

كما انتقد رئيس البرلمان، محاولة عدد من النواب، الحصول على توقيع الوزراء، على الطلبات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، داخل قاعة المجلس، قائلا: "مفيش فايدة".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
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مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان أخبار البرلمان

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