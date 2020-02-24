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بث مباشر.. مشاهدة مباراةليفربول ووست هام بث مباشر بدون تقطيع LIVER POOL LIVE ماتش ليفربول ووست هام HD

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
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مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر، وسوف يدخل فريق وست هام يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفربول، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق وست هام يونايتد إلى الخسارة في أربع مباريات، بينما سقط فريق وست هام يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الإثنين، في تمام الساعة:

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الثانية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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