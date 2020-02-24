بعد تكريمه من الرئيس.. خالد جلال ضيف إذاعة الأغاني غدًا

صرح المخرج محمد تركي، أن النجم سمير صبري، قام بتسجيل حلقة مع المخرج الكبير خالد جلال، الذي نال تكريما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسرحيه المحاكمة (محاكمة سانتا كلوز)، ضمن فعاليات مؤتمر شباب العالم الأخير.

وحضر هذا العرض الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

ويتناول خالد جلال خلال الحلقة الحديث عن ذكريات مشواره الفني الطويل.

يذكر ان الحلقة ستذاع الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ في تمام الرابعة عصرًا على موجات إذاعة الأغاني.