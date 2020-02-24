محمد حاتم ينتهي من "بخط الأيد" ويبدأ تصوير "سلطانة المعز"

انتهي الفنان محمد حاتم، من تصوير حلقات مسلسل بخط الأيد حيث يقوم بدور دكتور وسام مساعد دكتور التخدير وتعرض الحلقات يوميا على قناة dmc. كما يبدأ تصوير دوره في مسلسل سلطانة المعز المقرر عرضه في رمضان المقبل. وأكد محمد حاتم أنه يقوم بدور "سلام" الشقيق الأصغر لغادة عبد الرازق والذي يعمل بالمحاماة ويحبه أهل منطقة المعز لأنه لا يتردد في مساعدتهم بدون مقابل وتتصاعد الأزمات التي تغير مجرى الأحداث

وتدور أحداث مسلسل سلطانة المعز في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. والمسلسل من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم

كما من المقرر أن يتسلم محمد حاتم اليوم جائزة أفضل ممثل أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم " لما بنتولد" في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما والتي تقام فاعلياتها في دار الأوبرا المصرية.