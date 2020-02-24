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عاجل.. السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:58 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي، أكد أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية بالقارة الإفريقية، وأهمية دور المؤسسات القضائية في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.

وانطلقت منذ يومين، فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر حتى 25 فبراير.

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الكلمات المفتاحية

محاكم دستورية رؤساء محاكم السيسي افريقيا

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