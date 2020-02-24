"القيم والنزاهة والشفافية".. ندوة للرقابة الإدارية بـ"إعلام الغردقة"





ويعتبر الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المؤسسي من أهم القضايا التي تسعى كل مؤسسات الدولة لنشرها ومن هنا جاء لقاء هيئة الرقابة الإدارية ومجمع إعلام الغردقة في ندوة اليوم للتعريف بأهم المفاهيم المتداولة كالنزاهة والشفافية والانتماء والولاء وكذا سبل مكافحة الفساد والقضاء عليه.



واستعرض العميد أحمد منصور، دور هيئة الرقابة الإدارية واختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والقضاء عليه وعلى أثاره السلبية من خلال عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا العلاقة بين هذه المفاهيم والأمن القومي، كما تعرض لمشروع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بالمؤسسات.



وحضر الندوة جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بمدينة الغردقة.

أقام مجمع إعلام الغردقة، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان، القيم والنزاهة والشفافية، تحت رعاية الرقابة الإدارية.وحاضر في الندوة العميد أحمد منصور، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، ودارت الندوة حول قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على رأس محاور رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.