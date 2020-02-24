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تونس تطرح مناقصة عالمية لشراء 125 ألف طن من القمح

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
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قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 125 ألف طن من قمح الطحين اللين.

وأضاف التجار أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة يوم الثلاثاء 25 فبراير.

وجرى طلب القمح للشراء على خمس شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مارس و25 مايو بناء على المنشأ المختار.

وفي المناقصة السابقة المُعلن عنها في 17 يناير، اشترى ديوان الحبوب التونسي 100 ألف طن من القمح وفقا للتقديرات، وكان أقل سعر 245.99 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

 
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