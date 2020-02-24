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"البترول": حفر 34 بئراً تنموياً خلال النصف الأول من 2019/2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لزيادة ورفع كفاءة الحقول القائمة للحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار والاستفادة من التسهيلات المتاحة لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.
 
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد الموازنات الإستثمارية التخطيطية للعام المالى 2020/2021 بحضور وكيل أول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف ورئيسا هيئة البترول وإيجاس ونواب الاستكشاف والإنتاج و الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ورئيس أيوك الإيطالية.

 
وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمد بيضون رئيس شركة عجيبة للبترول أنه تم حفر 34 بئراً تنموياً خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، واستطاعت تحقيق العديد من النجاحات المتتالية ومنها رفع إنتاج حقل جنوب غرب مليحة ليتجاوز حالياً حوالى 9500 برميل زيت يومياً في وقت قياسى ، كما تما إجراء بعض التحسينات والتطوير بحقلى فرس والأشرفى مما نتج عنه زيادة إنتاج تجاوزت 1000 برميل زيت يومياً، مما ساهم في زيادة إنتاج الشركة من 44 ألف برميل زيت يومياً فى بداية 2019/2020 ليصل حالياً إلى 49 ألف برميل زيت يومياً، مشيراً إلى أنه تم حفر بئر Tala-1x وتم اختباره وجارى تقييمه، كما جارى الإعداد لحفر بئرين أخريين بمنطقتى مليحة وجنوب غرب مليحة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خط أنابيب جنوب غرب مليحة بقطر 10 بوصة وبطول 130 كيلو متر، وأضاف أن الشركة تقوم بتعظيم الاستفادة من الغاز المنتج وذلك بزيادة سعة محطة توليد الكهرباء بحقلى مليحة وفرس مما يقلل من معدل استهلاك السولار، كما تحرص الشركة على اتباع وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. 
 
وأضاف أنه من المخطط ضخ  استثمارات حوالى 577 مليون دولار خلال عام 2020/2021 للحفاظ على معدلات إنتاج 2019/2020 ، ومخطط حفر 5 آبار استكشافية و58 بئراً تنموياً  و184 عمليات إصلاح آبار.
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