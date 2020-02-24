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روسيا وتركيا تستعدان لمحادثات حول القتال في إدلب السورية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تستعد روسيا وتركيا لإجراء محادثات حول كيفية وقف القتال في محافظة إدلب السورية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء تاس نقلًا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله: "هناك سلسلة أخرى من المشاورات التي نأمل أن تقودنا إلى اتفاق حول كيفية التأكد من أن هذه المنطقة خالية بالفعل من التصعيد وأن الإرهابيين لا يعملون هناك ".

وفي وقت سابق، قال مسؤول تركي، يوم الخميس، إن تركيا وروسيا تناقشان الدوريات المشتركة المحتملة حول منطقة إدلب بشمال غرب سوريا كخيار واحد لضمان الأمن هناك، فيما كثفت أنقرة من تهديدات بشن هجوم عسكري في المنطقة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وأوضح الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن العملية العسكرية التركية في إدلب لرد هجوم الحكومة السورية بقيادة روسيا كانت "مسألة وقت" بعد فشل المحادثات مع موسكو. وقال وزير خارجيته، يوم الخميس، إن المحادثات مع روسيا تتقدم، لكن ليس بالمستوى المطلوب.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن إيران وتركيا وروسيا يخططون للاجتماع في طهران مطلع الشهر المقبل لمواصلة مناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك إدلب. وقال الشخص إن الوفد الروسي قد يأتي إلى أنقرة قبل ذلك لإجراء مزيد من المحادثات.
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الكلمات المفتاحية

روسيا وتركيا و سوريا روسيا وتركيا تركيا

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