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من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:04 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أصبحت مباراة الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل بسبب الأمطار والسيول التي ضربت القاهرة قبل انطلاق اللقاء في السابعة السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

 

وهطلت الأمطار بشدة على معظم محافظات مصر ومنها العاصمة مما يؤثر على استقبال استاد القاهرة لقمة الأهلي والزمالك.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي يهدد فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي بسبب عقوبات لقاء السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات وزيادة الفتنة بين الجماهير.

 

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 

حيثيات عقوبات السوبر المصري

 

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

 

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

 

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

 

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

 

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

 

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)
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