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رئيس الكنيست الإسرائيلي: الحكومة المقبلة ستضم أراضي الضفة الغربية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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تعهد رئيس الكنيست الإسرائيلي بأن تمضي الحكومة في ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وفقًا لموقع "ميديل إيست مونيتور" البريطاني.

ووفقًا للموقع البريطاني، أروتز شيفا، أدلى يولي إدلشتاين بهذه التصريحات خلال الافتتاح الرسمي لتوسعة مستوطنة كريات أربع بالقرب من الخليل.

وفي كلمته أمام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل والفلسطينيين، صرح رئيس الكنيست، إن التطورات السياسية ستجعل الكنيست الـ 23 "كنيست السيادة".

وأضاف، قلت مباشرة بعد نشر البرنامج، وأكرره [الآن]، ما إذا كان هذا البرنامج سيصبح حقيقة أو سيظل كتيبًا جميلًا وملونًا يعتمد علينا وحدنا.

قال أيضًا، ليس أمريكا، وليس الأوروبيين وليس الفلسطينيين، سيكون هذا هو الكنيست الذي يعلن للعالم نوايانا بتوسيع السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لإدلشتاين، تعتبر خطة إدارة ترامب مهمة من حيث "ما تم إنجازه بالفعل".

ولقد جعل العالم بأسره يغير المصطلحات التي يستخدمها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية.

كما أضاف، أن دولة إسرائيل أعلنت اليوم صراحة أنها تعتزم تطبيق السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ولن تقع بنا كارثة نتيجة لهذا القرار."
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الكلمات المفتاحية

فلسطين صفقة القرن رئيس الكنيست الولايات المتحدة الحكومة اسرائيل

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