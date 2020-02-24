Advertisements
Advertisements
Advertisements

"البترول": 435 مليون قدم إنتاج "الشركة الفرعونية" من الغاز يومياً

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ترأس المهندس طارق الملا الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول، حيث أكد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات المحافظة على البيئة.

 
وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمد سمير رئيس الشركة أنه تم تحقيق خطة الإنتاج بنسبة 100% خلال النصف الأول من عام 2019/2020 من مناطق امتيازها الثلاث (رأس البر وشمال دمياط وشمال البرج)، حيث بلغ إنتاج الشركة 435 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 8 ألاف برميل متكثفات يومياً، مشيراً إلى الخطة المقترحة لعام 2020/2021 تشمل وضع البئرين أتول -4 وقطامية QTS-1 على الإنتاج باستثمارات تقدر بحوالى 277 مليون دولار للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، لافتاً إلى قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع حقل أتول البرى بمحطة معالجة الغازات ببورسعيد بإجمالى تكلفة استثمارية 41 مليون دولار، والتى تشمل وحدة معالجة متكثفات بطاقة 15 ألف برميل يومياً وخزانين متكثفات بسعة إجمالية 120 ألف برميل، بالإضافة إلى إنشاء خط أنابيب شحن المتكثفات بقطر 10 بوصة وبطول 7 كيلو متر من المحطة البرية ببورسعيد إلى موقع الجميل، وأضاف أنه من المخطط تركيب كابل بحرى إضافى من المحطة البرية إلى حقل أتول لتعزيز التشغيل والتحكم الآلى لتسهيلات الإنتاج الخاصة بآبار المياه العميقة بتكلفة استثمارية 80 مليون دولار.

 
وفى مجال الاستكشاف أشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ برنامج عمل مشترك مع شركتى بى بى وأيوك لحفر لتقييم نسب النجاح بعد أن أسفرت نتائج دراسة الجدوى عن إمكانية حفر بئر استكشافى لطبقة الأوليجوسين – منطقة شرق أزوريس العميقة لآبار تحت سطحية بامتياز رأس البر، كما تقوم الشركة بعمل دراسات استكشافية تقييمية بذات المنطقة بطبقة الأوليجوسين العميقة والتى أسفرت عن احتمالية وجود مكامن بترولية أسفل حقل أتول وذلك وفقاً للبيانات التي تم تجميعها ومعالجتها بعد إجراء المسح السيزمى ثلاثى حديث الأبعاد.




Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن موقف الزمالك وحكايته مع محمد هاني

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ ساعتين

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ 41 دقيقة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب (تفاصيل)

منذ 37 دقيقة

عاجل.. رسالة نارية من دار الإفتاء ردًا على أزمة تكفير مجدي يعقوب

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ حوالي 3 ساعات

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ 19 دقيقة

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب (تفاصيل)

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

01:23 م

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

10:49 ص

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

02:42 م

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status