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فيصل بن فرحان: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران بالشرق الأوسط

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة العربية السعودية لجهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك صمتًا دوليًا تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، الإثنين، قلق الرياض من حالة الجمود والتعثر، التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الخارجية، إن التحديات التي أوجدها النظام الإيراني تهدد السلم والأمن الدوليين، وإعلانها تخفيض الإنفاق النووي يدل على عدم سلمية برنامجها، موضحًا أن المملكة تنظر بقلق للمخاطر التي تهدد منطقة الخليج.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن السعودية وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية، من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية أيران

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