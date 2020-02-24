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سفير الكويت: مصر المستقطب الأول لبرامج صندوقنا للتنمية الاقتصادية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر، إن الاستثمارات الكويتية في مصر تتراوح بين 16-19 مليار دولار، حيث أن قانون الاستثمار كان جاذب للمستثمرين، ونلاحظ رغبة وزيارات عديدة من المستثمرين في القطاع الخاص الكويتي للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، ومصر أصبحت المستقطب الأكبر والأول لبرامج الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

وأضاف "الذويخ"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر أحد الوجهات الدراسية للطلاب الكويتيين المبتعثين أو من يقوموا بالدراسة على نفقتهم الخاصة، وهناك ما يفوق 20 ألف طالب يدرس في مصر، وهم يشعروا أنهم في بلدهم وبين أهلهم، ومرحب بهم ولا يشعرون بالغربة، ويتوزعون على كليات الطب والقانون والعلوم والكليات الاجتماعية والأدبية الأخرى.

وأكد سفير دولة الكويت لدى مصر، أن مصر الوجهة السياحية المفضلة للكويتيين منذ خمسينيات القرن الماضي، والسياحة الكويتية لم تنقطع نهائيًا، ومصر أحد المقاصد السياحية للسائح الكويتي، فهناك سياحة شتوية لأسوان والأقصر، وسياحة صيفية في شرم الشيخ، وسياحة دائمة طوال العام في جميع أنحاء مصر، وهناك توافق بين الخطوط العاملة في البلدين لزيادة القدرة المقعدية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتزايدة للسياح، مشددًا على أن هناك جهود جبارة تبذل في مصر لتحسين مناخ السياحة وجذب السياح الأجانب والعرب.
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سفير الكويت جنوب سيناء الكويت أخبار مصر

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