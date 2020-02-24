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الكشف عن سعر إغلاق سهم "أرامكو" اليوم الأثنين

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 3 % عند 7747 نقطة (- 236 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بنحو 4 %، وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 33.40 ريال (– 2 %).

وأنهت أسهم “السعودي الفرنسي” و”اس تي سي” و”بنك ساب” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”جبل عمر” و”السعودية للكهرباء” و”معادن” و”بنك البلاد” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

*شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
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سهم سعر أرامكو

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