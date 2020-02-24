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الهند.. مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية البنجاب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:37 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قتل طيار في سلاح الجو الهندي في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية البنجاب، اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من تحطم طائرة مقاتلة تابعة للبحرية.

تشير المعلومات الأولية إلى أن microlight، وهي طائرة فائقة الخفة، كانت من السرب الجوي الثالث لهيئة كاديت الوطنية، وهي الجناح الشبابي للقوات المسلحة ومقرها في نيودلهي، في مدينة باتيالا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

تم التعرف على المتوفى على أنه قائد المجموعة جوربريت سينج شيما، الذي كان يقدم تدريبًا إلى طلاب كاديت، الجناح الشبابي للقوات المسلحة، في باتيالا. كما أُصيب اثنان من الطلاب في الحادث. تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري في المدينة.

هيئة كاديت الوطنية الهندية، هي منظمة تطوعية تقوم بتجنيد طلاب من المدارس والجامعات للتدريب العسكري الأساسي على الأسلحة الصغيرة والمناورات.

لديها نحو 110 طائرات صغيرة الحجم Virus SW 80، وهو الطراد الأكثر سرعة اقتصادية عالية. يتم تشغيل الطائرة التي يبلغ وزنها 300 كجم بواسطة محرك معتمد من 80 حصانًا للطيران، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 220 كم / ساعة.

وقد تحطمت طائرة مقاتلة حربية من طراز ميج 29k بالقرب من ولاية جوا في الهند؛ بينما كانت في طلعة تدريب روتينية، وقفز قائد الطائرة بأمان وتم استعادته، وفقًا للبحرية الهندية.

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