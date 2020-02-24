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لأول مرة في تاريخ "الإنتاج الحربي".. ليلى شحاته في مهمة رسمية لرئاسة الجودة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:41 م
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الدكتورة ليلى شحاته
الدكتورة ليلى شحاته
كريم وزيري
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اهتم اللواء الدكتور محمد العصار، منذ توليه حقيبة الإنتاج الحربي بالموارد الشبابية والنسائية؛ وذلك لتحقيق طفرة في منتجات وأرباح الوزارة واعتمد على شخصيات متميزة في تحقيق تقدم ملحوظ للوزارة، من بين تلك الشخصيات الدكتورة ليلى شحاته، والتي شغلت منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون متابعة الإنتاج والجودة، وهي مهمة هي الأولى من نوعها التي تُكلف سيدة مصرية بشكل مباشر للقيام بها، وهو ما يضع مسؤولية ثقيلة على عاتقها كأول سيدة تتولى هذه المهمة فى تاريخ الوزارة.

ويأتي ذلك تطبيقا لنص المادة 19 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أن يؤدي كل من يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله وكان وزير الانتاج الحربي عرض على رئيس الوزراء أمر ترقية شحاتة ليصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 2255 لسنة 2019 بشأن تعيينها رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية لمدة عام اعتبارا من 23/9/2019.

كانت الدكتورة ليلى شحاته، قد قدمت منذ سنوات طوال في  مسابقة قدمت فيها، وخضعت لاختبارات تحريرية ولغات ومقابلة شخصية، تبعها تدريب فعال وموجه ورعاية، وتقييم للأداء، وتحفيز لمزيد من العمل والإنتاج، وكان هناك تحفيزًا لها من قيادات الوزارة، لأخذ الماجستير في موضوع يخدم أحد منتجات الإنتاج الحربي.
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