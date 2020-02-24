رابطة الدوري الإسباني تعلن عن حكم مواجهة الكلاسيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" طاقم التحكيم الذي سيدير كلاسيكو الأرض والذي سيجمع ريال مدريد وغريمه برشلونة المقرر لها الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.





ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من ماتيو لاهوز حكمًا للساحة و خوسيه لويس غونزاليس جونزاليس حكماً على الـ VAR خلال كلاسيكو البيرنابيو.









والجدير بالذكر أنا لاهوز أدار ٣٧ مباراة قبل ذلك لبرشلونة نجح في تحقيق الفوز خلال ٢٦ مباراة وتعادل في ٨ لقاءات فيما تلقى الخسارة في ٣ مباريات.





كما قاد نفس الحكم ٣٨ مباراة لريال مدريد، حقق الفوز في ٢٦ مباراة وتعادل في ٥ مباريات وخسر في ٧ مباريات.