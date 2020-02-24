سفير الكويت: دعمنا مشاريع في جنوب سيناء بـ3.4 مليار دولار

قال محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى مصر، إن العلاقات المصرية الكويتية أخوية تاريخية متجذرة متعاونة استسقيت من دماء الشهداء المبذولة من كلا الطرفين في الأزمات العصيبة التي مرت عليهم، والعلاقة الطيبة التي تربط بين القيادات السياسة والشعبين أسست قاعدة صلبة لنمو العلاقة بين البلدين، والطرفين حريصين على تطور العلاقة واتساعها.





وأضاف "الذويخ"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الزيارات التي قامت بها قيادات البلدين المتبادلة أسهمت في توقيع عدة اتفاقيات ذات اهتمام مشترك أهمها اتفاقية الاستثمار التي وقعها رئيس مجلس الوزراء الكويتي مع الجانب المصري خلال زيارته الأخيرة لمصر، إلى جانب توقيع اتفاقيات خاصة بدعم مشاريع جنوب سيناء التي تمخض عنها العديد من المشروعات التنموية بها، مشددًا على أن الكويت هي الداعم الاول لهذه المشاريع على مستوى العالم أجمع وليس الدول العربية فقط، حيث دعمت مشاريع جنوب سيناء بما يزيد عن 3.4 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والطاقة وغيرها.



