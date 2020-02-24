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هونج كونج تصدر تحذيرات "حمراء" بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:49 م
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هونج كونج
هونج كونج
وكالات
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أصدرت السلطات في هونج كونج، اليوم الاثنين، تحذيرات "حمراء" بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

 

وحذرت الحكومة في هونج كونج من السفر إلى كوريا الجنوبية، بعد ما سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 833.

 

وفي بيان قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية: "تم ربط العديد من الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد اختبار امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31" وحضر الخدمات هناك"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأعلنت كوريا الجنوبية، عن الوفيات السابعة والثامنة من المرض في البلاد، كلاهما من مستشفى في تشيونغدو، وهي مقاطعة حيث ارتفعت الحالات المؤكدة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب دايجو القريبة.

 

 

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هونج كونج كوريا الجنوبية كورونا فيروس كورونا تحذيرات حمراء

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