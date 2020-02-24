هونج كونج تحذر من السفر إلى كوريا الجنوبية مع انتشار كورونا

حذرت حكومة هونج كونج السكان، اليوم الاثنين، من السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية، حيث أبلغت الحكومة في سيول عن 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أكثر من 800 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



تزايدت المخاوف من تفشي وباء الفيروس التاجي اليوم الاثنين بعد ارتفاع حاد في الحالات الجديدة المبلغ عنها في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، ولكن خففت الصين القيود المفروضة على الحركات في عدة أماكن، بما في ذلك بكين، حيث تراجعت معدلات الإصابات الجديدة.



وعلي صعيد اخر، قالت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية وخطوط طيران آسيانا الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستعلق رحلاتها إلى دايجو، رابع أكبر مدينة في البلاد عقب ظهور أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الحالي.



قال ممثلو شركة الخطوط الجوية الكورية إنها قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية إلى دايجو حتى 28 مارس، بينما ستوقف آسيانا جميع الرحلات الجوية إلى المدينة حتى 9 مارس.



أبلغت كوريا الجنوبية عن 763 حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى صباح الاثنين.ومن بين الحالات الجديدة، تم ربط 115 حالة بكنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد إيجابية اختبار لامرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31" وحضرت خدمات هناك، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC). ).



وقال نائب وزير الصحة كيم كانغ ليب في مؤتمر صحفي دوري "إذا لم نتمكن من منع انتشار الفيروس في منطقة دايجو بطريقة فعالة، فهناك احتمالات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى انتقال العدوى على مستوى البلاد".



في حين تم تتبع معظم الحالات الجديدة إلى دايجو، إلا أن معظم المدن والمحافظات الكبرى سجلت بعض الإصابات.



لا تزال السلطات تحقق في السبب الدقيق لتفشي المرض الجديد، حيث لا يوجد لدى "المريض 31 " سجل حديث للسفر الخارجي.



وقال كيم إن الحكومة اتخذت إجراءات الحجر الصحي الذاتي وتجري اختبارات على حوالي 9500 شخص شاركوا في الخدمات في فرع دايجو بكنيسة شينتشونجي ليسوع، والمعروف أيضًا باسم معبد خيمة الشهادة، حضره المريض 31.



فرضت كوريا الجنوبية أعلى حالة تأهب للأمراض المعدية يوم الأحد، متعهدة بالحد من الأنشطة العامة والموارد الإضافية لديجو وتشيونغدو، اللتين تم تصنيفهما "مناطق رعاية خاصة" الأسبوع الماضي.



في دايجو وفي أماكن أخرى، توافد المواطنون على المتاجر الكبرى والصيدليات لشراء الأقنعة واللوازم الجراحية. أظهرت صور وسائل الإعلام المحلية مئات الأشخاص الذين يصطفون أمام متاجر إي مارت في دايجو ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.



تم إلغاء سلسلة من الأحداث السياسية والثقافية لهذا الأسبوع، بينما قالت وزارة الثقافة اليوم الاثنين إن مجموعه من 24 متحفًا ومكتبة وطنية ستغلق أبوابها مؤقتًا.



كما ألغت الجمعية الوطنية جلسة استجواب حكومية كانت مقررة ظهر يوم الخميس، حيث خضع ثلاثة من المشرعين على الأقل لفحص بعد اتصالهم بمسؤول تعليمي اظهر نتائج إيجابية.

