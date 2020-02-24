بالصور ... "الفجر" ترصد سقوط الأمطار بشوارع القاهرة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، هطولًا كثيفًا للأمطار، مما أدى إلى شلل في حركة المرور في عدد من الميادين، وعزوف المواطنين عن النزول للشوارع.





وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت تحذيرًا عن حالة عدم الإستقرار شديدة البرودة وسوف تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهورية سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.





وأكدت الأرصاد بتحذير مشدد محافظات ومدن شمال ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة للسواحل الشمالية والوجه البحري بالكامل والقاهرة وسيناء ومدن ومحافظات القناة.