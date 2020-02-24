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ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:47 م
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مبنى عالٍ
مبنى عالٍ
بسام عبدالحميد
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أبراج شاهقة، وهدم للمنازل القديمة، وتشوينات للرمال ومواد البناء في شوارع مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، واستغاثات مستمرة من الأهالي لوقف تلك المخالفات الصارخة.

حيتان العقارات:

يقول وائل ممدوح، من أهالي المدينة، لـ"الفجر"، إن مدينة نجع حمادي اشتهرت في الآونة الأخيرة بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، الأمر الذي انعكس على أسعار الإيجارات وكافة الأسعار المتعلقة بالعقارات، ليبدأ بعض حيتان العقارات، بمخالفة البناء بزيادة أطوال الأبراج عن الحد المسموح وفق التراخيص.

أبراج شاهقة:

وتابع سعد رشدي، من أهالي المدينة، أنه قد ظهرت مؤخرًا في شوارع المدينة، أبراجًا شاهقة الارتفاع، على الرغم من أن تلك التراخيص بعضها مخالف للقوانين، إلا أن هؤلاء قاموا بدفع أموال طائلة من أجل السماح بتركيب مرافق من مياه وعدادات كهرباء وبيع تلك الوحدات للأهالي بمبالغ مالية كبيرة.

وأشار "رشدي"، إلى أن سعر المتر للأرض وصل في مدينة نجع حمادي إلى قرابة 60 ألفا إلى 80 ألف جنيه، أما سعر المتر في الوحدة السكنية ببعض الاماكن وصل إلى 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه، ليتخطى سعر الوحدة السكنية حاجز المليون ونصف المليون.

فساد المسئولين:

ويوضح طارق سمير، من الأهالي، أن مخالفات البناء والتطاول في الأبراج، يظهر بشكل فج على مدار السنوات الأخيرة، خاصة في عامي 2018 و2019، ما يدل على فساد بعض المسؤولين في الإدارة الهندسية بنجع حمادي، الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة الأبراج المخالفة.

تحقيقات الأموال العامة:

كما حققت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بإشراف العميد صلاح أبوسحلي، مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، في اتهامات بالفساد، بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا –فضَل عدم ذكر اسمه-: إن إدارة الأموال العامة بجنوب الصعيد، بدأت التحقيق مع أحد مسئولي الإدارة الهندسية بنجع حمادي، في اتهامات حول الفساد في الإدارة الهندسية، واستخراج تراخيص من دون إجراءات قانونية، وتم تحرير المحضر رقم 1203 إداري نجع حمادي، وتم العرض على نيابة الأموال العامة للتحقيق.

تصاريح مخالفة:

وتابع المصدر أن المسئول يقوم بالتربح من وظيفته، والقيام بإصدار تصاريح بناء، ورسومات هندسية مخالفة للواقع والسماح ببناء أدوار مخالفة عن طريق القيام بإثبات عرض الشارع بأكبر من مساحته لزيادة عدد الطوابق في العمارات، أو مخالفة الرسومات للانتفاع بعدادات المرافق، نظير تقاضي وحدة سكنية في المبنى أو مبلغ مالي كبير.

علامات يوم القيامة:

يقول الشيخ أحمد عبدالجواد، واعظ مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ومسئول تطوير منطقة وعظ قنا، في تصريحات إلى "الفجر": إن علامات يوم القيامة الصغرى، من بينها أن الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، وما يحدث في مدينة نجع حمادي، من تطاول في البنيان يعتبر من علامات يوم القيامة ولكنه متى الساعة؟، فهذا الله أعلم بوقتها.

وأورد أن ما يحدث في تلك الأيام من تطاول في البنيان والتفاخر بالأنساب والرجوع للعادات القديمة والعصبية والقبلية، يعتبر من علامات يوم القيامة، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، "اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون"، فمعنى الاقتراب هنا ليس القرب الحقيقي، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعية السبابة والوسطى".
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
ظهور علامات يوم القيامة بقنا.. التطاول في البنيان يكشف فساد المحليات (صور)
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