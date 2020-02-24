Advertisements
Advertisements
Advertisements

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:42 م
Advertisements
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
بات نادي الزمالك مهددًا بعقوبة من 14 عقوبة في لائحة اتحاد الكرة حال الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

وتنص لائحة الجبلاية على أنه يعاقب بإحدى العقوبات التالية أي فريق يقرر الانسحاب من مباراة أو إحدى المسابقات التابعة للاتحاد كالتالي:

1- تحذير.

2- التوبيخ.

3- غرامة مالية بحد أدنى خمسون ألف جنيه مصري.

4- خسارة المباريات.

5- اللعب على ملعب محايد.

6- منع اللعب على ملعب معين.

7- الحرمان من القيد.

8- الخصم من النقاط.

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.

13- الحرمان من الجائزة.

14- سحب اللقب.

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

حيثيات عقوبات السوبر المصري

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك









14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)
14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عقوبات السوبر المصري عقوبات السوبر عقوبات الاهلي والزمالك ايقاف كهربا الزمالك الاهلي والزمالك الاهلي الأهلي والزمالك في السوبر

أخبار تهمك

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن موقف الزمالك وحكايته مع محمد هاني

منذ ساعة

عاجل.. رسالة نارية من دار الإفتاء ردًا على أزمة تكفير مجدي يعقوب

منذ ساعة و نصف

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ ساعتين

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

حيثيات عقوبات لجنة الانضباط في السوبر (كهربا فعل وشيكابالا رد فعل)

الأهلي يطلب "حيثيات" إيقاف نجومه

عاجل.. وقف دعوى بطلان انتخابات الأهلي لأسباب دستورية

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

10:49 ص

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

01:41 م

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status