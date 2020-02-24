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عرض فيلم "هذه ليلتي" بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:41 م
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فيلم هذه ليلتي
فيلم "هذه ليلتي"
أحمد رمضان متولي
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يعرض فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، ضمن عروض قسم بانوراما الأفلام المصرية القصيرة في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي سينطلق في الفترة من 6 مارس حتى 12، وذلك بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي ومؤخرا شارك الفيلم في مهرجان كليرمون فيران الدولي ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية ومهرجان تشاناي الدولي للأفلام القصيرة في دورته السابعة.

 

يذكر أن الفيلم قد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

 

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

 

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.

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