الأهلي يستعيد "سوزا" قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي



استأنف الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة النصر، والمقرر إقامتها الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وشارك البرازيلي جوزيف دي سوزا في مران الفريق، بعد تعافيه من إصابة بتمزق جزئي في الآوتار، والتي غاب على آثارها مدة 3 أسابيع.



ومن المقرر أن يخضع دي سوزا إلى كشف طبي؛ للوقوف على حالته النهائية، وتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة النصر.



وعلى الجانب الأخر أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الفريق، محمد خبراني، إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية من الدرجة الثالثة، وحاجته للراحة لمدة شهرين.



يذكر أن الأهلي سقط أمام الفتح بهدف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.



