جنات مع لؤي في حفل غنائي بالفيوم (تفاصيل)



وتقدم جنات، في الحفل مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، كما يقدم لؤي عدد من أغانيه المعروفة، وذلك وسط حضور كبير.



وبدأت الجهة المنظمة للحفل الترويج عنه عبر مواقع السوشيال ميديا.



وتستعد الفنانة جنات، لطرح أغاني جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تعاونت في الغاني مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم مدين، جمال الخولي، شادي نور، بلال سرور، عبد الحميد الحباك، أسامة سامي، هيثم راضي، أحمد الحبشي، ميدو منير، رامي جمال، هاني ربيع، وشريف مكاوي.



جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية جنات، أغنية "لسة هتحلى" وهي تتر مسلسل "كارمن"، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أيمن نبيل.



تستعد المطربة جنات، لإحياء حفل غنائي مع المطرب لؤي وذلك يوم 5 من مارس المقبل في الفيوم.