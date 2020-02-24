طلاب ميانمار يواجهون تهمًا بسبب احتجاجهم على إغلاق الإنترنت

قال اتحاد طلابي في ميانمار، اليوم الاثنين، إن الشرطة تسعى إلى توجيه اتهامات ضد تسعة من أعضائها لتنظيم احتجاج ضد إغلاق الإنترنت المستمر منذ ثمانية أشهر في غرب البلاد المضطرب، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "روتيرز".



وتجمع حوالي 100 طالب في العاصمة التجارية ليانجون يوم الأحد الماضي، للمطالبة بإنهاء وقف الإنترنت في ولايتي راخين وتشين، حيث تتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين بينما تقاتل القوات الحكومية المتمردين.



وقال اتحاد طلاب أراكان في بيان يوم الأحد الماضي، إنه تم رفع دعوى بموجب المادة 19 من قانون التجمع السلمي، الذي يحظر التجمعات غير المصرح بها ويحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.



وقال كياو لين أحد الطلاب الذين شاركوا لرويترز عبر الهاتف، نحن طلاب ومواطنون نشير إلى أخطاء الحكومة، لقد انتهكوا حقوق مواطنينا.



وأضاف، أن ستة من الطلاب تم احتجازهم لدى الشرطة.



ورفض ضابط من بلدة كاماريوت في يانغون، حيث وقع الاحتجاج، التعليق عندما اتصلت به رويترز، ولم يرد متحدث باسم الحكومة على المكالمات الهاتفية التي تسعى للحصول على تعليق.



كما أغلقت السلطات الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف النقال في تسع بلدات في تشين وراخين، والمعروفة أيضًا باسم أراكان، في يونيو الماضي بسبب أسباب أمنية.



وفي حين تم رفع الكتلة في وقت لاحق في خمس بلدات، أعيد تشغيله في أوائل فبراير.



كما تم تنظيم مظاهرات احتجاج ضد الإغلاق في بلدين من ولاية راخين يوم السبت الماضي.



وكانت ولاية راخين موقعًا لقمع عسكري في عام 2017 أجبر أكثر من 730،000 من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنغلاديش، حيث وصف الجيش الحملة بأنها عملية شرعية لمكافحة التمرد ردًا على الهجمات التي يشنها مسلحو الروهينجا على قوات الأمن.



ولقد غرقت المنطقة في مزيد من الفوضى منذ ديسمبر 2018 بسبب القتال بين الجيش والمتمردين من جيش أراكان، الذين يجندون من أغلبية راخين ذات الأغلبية البوذية ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي.

