عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب (تفاصيل)

أصيب معتز شقيق، الفنان الراحل علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب، وبدأ كل مجبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.



أعلن الفنان أسامة أبوالعينين عن مرض معتز، من خلال منشورًا قام بكتابته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" طلب من خلاله: "أخواتي وأصدقائي وكل من علي صفحتي، رجاء وليس أمرًا الدعاء لأخويا وصديقي معتز ولي الدين، بالشفاء فهو يمر بوعكة صحية ويحتاج الدعاء، أشكركم".







وكتب آخر:"برجاء الدعاء للصديق و الأخ الغالى معتز ولي الدين بالشفاء العاجل فيروس نادر فى خلايا الأعصاب بييجى لكل ٢ فى المليون، اللهم أنت الشافي المعافي اشفيه و عافيه و رده لبيته و أهله و صحابه بصحة و سلامة".



يُشار أن أخر ظهور لمعتز ولي الدين فى برنامج "كلام ستات" مع نهال عنبر وهيدى كرم وتحدث خلاله عن الأيام الأخيرة في الفنان الراحل حياة علاء ولي الدين.



وفي سياق آخر، توفي الفنان علاء ولى الدين، يوم 11 فبراير عام 2003 عن عمر ناهز 40 عامًا بسبب غيبوبة سكر.