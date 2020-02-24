Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب (تفاصيل)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أصيب معتز شقيق، الفنان الراحل علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب، وبدأ كل مجبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أعلن الفنان أسامة أبوالعينين عن مرض معتز، من خلال منشورًا قام بكتابته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" طلب من خلاله: "أخواتي وأصدقائي وكل من علي صفحتي، رجاء وليس أمرًا الدعاء لأخويا وصديقي معتز ولي الدين، بالشفاء فهو يمر بوعكة صحية ويحتاج الدعاء، أشكركم".



وكتب آخر:"برجاء الدعاء للصديق و الأخ الغالى معتز ولي الدين بالشفاء العاجل فيروس نادر فى خلايا الأعصاب بييجى لكل ٢ فى المليون، اللهم أنت الشافي المعافي اشفيه و عافيه و رده لبيته و أهله و صحابه بصحة و سلامة".

يُشار أن أخر ظهور لمعتز ولي الدين فى برنامج "كلام ستات" مع نهال عنبر وهيدى كرم وتحدث خلاله عن الأيام الأخيرة في الفنان الراحل حياة علاء ولي الدين.

وفي سياق آخر، توفي الفنان علاء ولى الدين، يوم 11 فبراير عام 2003 عن عمر ناهز 40 عامًا بسبب غيبوبة سكر.
عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب (تفاصيل)
عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر في خلايا الأعصاب (تفاصيل)
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ ساعتين

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 3 ساعات

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. رسالة نارية من دار الإفتاء ردًا على أزمة تكفير مجدي يعقوب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن موقف الزمالك وحكايته مع محمد هاني

منذ ساعة

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

10:49 ص

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

01:41 م

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status