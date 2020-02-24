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إحباط ترويج 62 ألف قرص دوائي في العجوزة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أحبطت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، ترويج 62 ألف قرص أدوية متنوعة على الأسواق، بعدما تبين أنها مهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة العجوزة، لحيازته "45000 قرص أدوية مختلفة"، و"17000 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية" تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور.

وأقرت اللجنة المرافقة للمأمورية بأن المضبوطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاصعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة الفجر العجوزة الجمارك أمن الجيزة أدوية مهربة

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