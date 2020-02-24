القوى العاملة: 500 فرصة عمل لشباب الخريجين بالإسماعلية

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ملتقى التشغيل الثاني، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي يوفر 500 فرصة عمل لشباب الخريجين من الجنسين على مهن مراقب جوده، ومهندس وعمال إنتاج وخدمات، ومحاسبين، ومهندسين، ومسئولين وعمال مخازن .





وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن المهن المطلوبة يشترط فيها أداء الخدمة العسكرية، وهناك مهن تتطلب وجود خبرة مسبقة، والمرتبات مجزية، فضلا عن حوافز إنتاج، وثيقه تأمين على الحياة مجانا، وتأمين اجتماعي ، وصحي، وسكن إداري للمغتربين، بالإضافة إلى تدريب على المهن المطلوبة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال صناعه الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتدريب الطلبة والخريجين.



