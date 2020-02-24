إحباط ترويج 10 أطنان مخبوزات في أبو النمرس

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة للصناعات الغذائية، عثر داخلها على 10 أطنان مخبوزات، غير صالحة للاستهلاك البشري.





كان مدير أمن الجيزة قد تلقي إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، لقيامه بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (المخبوزات) مستخدمًا خامات بدون مستندات مجهولة المصدر وإدخالها في عملية التصنيع، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها اسم تجاري للمنتج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.





كما تم ضبط 2000 قطعة "مخبوزات" معبأة داخل عبوات "منتج نهائي"، وضبط 9،720 طن "سلع غذائية" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج".





وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.