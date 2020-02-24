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مصطفى أبوسريع يعود للسينما بـ "أركب التريند" (تفاصيل)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أوشك فيلم "أركب التريند" على الانتهاء من تصوير آخر مشاهده والاستعداد لطرحه في السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى أبو سريع، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، ونور كاديكي، ومروة عبدالمنعم.

وقال مصطفى أبو سريع في لقاء خاص مع "الفجر الفني" بإنه يشارك في أعمال سينمائية جديدة مثل "أركب التريند"، وتدور أحداث فيلم "اركب التريند" حول السوشيال ميديا لكن في إيطار كوميدي.
 
وأضاف "أبوسريع" قائلًا: "فكرة الفيلم جديدة ورسالة لم يتحدث عنها الكثير بفكرة صحيحة ولم يتم إيصالها جيدًا عن الحالة الحالية وسلبيات "السوشيال ميديا"، والفكرة ستقوم بإعجاب الكثير من المشاهدين وسيتم عرضه في الصيف.

من ناحية أخرى يشارك أبو سريع في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، بجوار نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم سمير غانم، فريدة سيف النصر، شمس، عمرو رمزي، سعد الصغير، ريكو، أحمد شيبة، أبو الليف.
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الكلمات المفتاحية

مصطفي أبو سريع مسلسل ولاد امبابه

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