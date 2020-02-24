وزير الري السوداني يكشف آخر تطورات الخلاف بشأن سد النهضة

أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، أن إعلان المبادئ حول سد النهضة الاثيوبي الذي وُقع عام 2015 بواسطة رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا مبني على القانون الدولي للأنهار الدولية لعام 1997، مشيرًا إلى أن الخزانة الأمريكية والبنك الدولي دخلوا كمراقبين للمفاوضات في نوفمبر 2019، وتم التوجيه بعقد 4 اجتماعات فنية في القاهرة وأديس ابابا والخرطوم، واجتماعين تقييميين في واشنطن، وهذه الاجتماعات تمت وتم زيادة اجتماعات أخرى عليها.





وأوضح "عباس"، خلال مؤتمر صحفي له بالخرطوم، والمذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم الاثنين، أن المراقبين للمفاوضات أصبحوا يقدموا مقترحات فنيه حول ملئ سد النهضة والتشغيل، وخلال الشهر الجاري سيعقد اجتماع يوم 28 و29 فبراير بالولايات المتحدة الامريكية لمناقشة مسودة اتفاق مقترح من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي حول سد النهضة.



