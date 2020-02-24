Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الري السوداني يكشف آخر تطورات الخلاف بشأن سد النهضة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، أن إعلان المبادئ حول سد النهضة الاثيوبي الذي وُقع عام 2015 بواسطة رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا مبني على القانون الدولي للأنهار الدولية لعام 1997، مشيرًا إلى أن الخزانة الأمريكية والبنك الدولي دخلوا كمراقبين للمفاوضات في نوفمبر 2019، وتم التوجيه بعقد 4 اجتماعات فنية في القاهرة وأديس ابابا والخرطوم، واجتماعين تقييميين في واشنطن، وهذه الاجتماعات تمت وتم زيادة اجتماعات أخرى عليها.

وأوضح "عباس"، خلال مؤتمر صحفي له بالخرطوم، والمذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم الاثنين، أن المراقبين للمفاوضات أصبحوا يقدموا مقترحات فنيه حول ملئ سد النهضة والتشغيل، وخلال الشهر الجاري سيعقد اجتماع يوم 28 و29 فبراير بالولايات المتحدة الامريكية لمناقشة مسودة اتفاق مقترح من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي حول سد النهضة. 

وتابع وزير الري والموارد المائية السوداني، أن مراحل التفاوض السابقة جعلت نقاط الخلاف محدودة جدًا، حيث تم الاتفاق على 90% منها، ويتبقى نحو 10% فقط للتوقيع النهائي على الاتفاق من الدول الثلاث، منوهًا بأن السودان لعب دور أساسي ومحوري في مفاوضات سد النهضة؛ لكون موقع السودان محوري في دول حوض النيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سد النهضة السودان الري اثيوبيا

أخبار تهمك

بسبب احتفال استفزازي.. ريال مدريد يفقد لاعبه أمام برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و نصف

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ ساعتين

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ 19 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن موقف الزمالك وحكايته مع محمد هاني

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة نارية من دار الإفتاء ردًا على أزمة تكفير مجدي يعقوب

منذ ساعة و نصف

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أيمن شبانة يكشف مسار مفاوضات سد النهضة وموقف السيسي (فيديو)

عاجل.. قرار جديد من السودان بشأن سد النهضة

عاجل.. بيان لوزارة الري عن آخر تطورات اجتماع سد النهضة

عاجل.. اقتراحان مهمان لـ"السودان" بشأن أزمة سد النهضة

ننشر جدول أعمال اجتماع سد النهضة اليوم بالخرطوم (فيديو)

أول تصريح من وزير الري أثناء مفاوضات سد النهضة بالسودان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

10:49 ص

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

01:41 م

سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status