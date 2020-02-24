نائب محافظ قنا: إطلاق "بلدي بالألوان" لنشر الوعي البيئي



وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وثقافة النظافة التخلص من القمامة المتراكمة على ضفاف النيل والترع والطرقات والتجمعات السكنية وحماية الأطفال من التلوث والعيش في بيئة نظيفة صحية.



ووجه نائب المحافظ، مسئولي المبادرة بضرورة التنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية للمدن ومبادرة " اتحضر للأخضر" التابعة لوزارة البيئة بهدف توحيد الجهود والعمل معا لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطن.



قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا: إن مبادرة "بلدي بالألوان" يتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد التابع للإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ الإقليم.