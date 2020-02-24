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تجديد حبس عاطل لسرقته خزينة بشقة سكنية في الساحل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:23 م
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متهم
متهم
نسمة رمضان
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل، لاتهامه بسرقة خزينة تحوي 2 سلاح مرخص، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية بمنطقة الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي قسم ضباط قسم شرطة الساحل، بلاغا من صاحب مكتب استيراد وتصدير، بسرقة الخزينة خاصته واحتوائها على طبنجة صوت عيار 9 مللي، ومسدس عيار 22، مرخصين، ومشغولات ذهبية وفضية، ومبالغ مالية، وبعض الأوراق والساعة خاصته، من داخل شقته السكنية.

وبإجراء البحث والتحريات، تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من معرفة مرتكبي الواقعة وتبين أنه "ي. م" 56 سنة، عاطل، ومطلوب على ذمة 8 قضايا أخرى آخرهم "سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة لأماكن تواجده، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بحوزة شقيقه، بقصد التصرف فيها وبيعها، وتم استدعاء المجني عليه، وتعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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