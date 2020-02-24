بعد ساعات من الأمطار.. تحسن محلوظ في حالة الطقس بالإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، عقب ساعات ماضية مضتها المحافظة الساحلية في حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

واستغلت شركة الصرف الصحي التحسن المحلوظ في درجات الحرارة، إذ دفعت بعدد من سيارات النافوري لسحب المياه المتراكمة بالطرق الرئيسية والأحياء الشعبية، فيما رفع عمال الأحياء والنظافة القمامة من الشوارع والأخذ في تنظيف الطرق الرئيسية من تراكمات المياه، ما أدى إلى تحسن الحالة المرورية بالطرق.





وشهدت بعض الميادين العامة والطرق سيولة مرورية للسيارات والميكروباصات، مع تواجد رجال المرور لتسير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات، كما لجأ الأهالي إلى الجلوس على سور الكورنيش والمنتزهات.



