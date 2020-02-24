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جاتوزو يتوعد برشلونة: كيف أتيتم لنا بـ14 لاعبا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:45 م
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جاتوزو
جاتوزو
علي نبوي
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قال الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي إنه قلق من مواجهة برشلونة غدًا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جاتوزو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"أنا قلق من مواجهة البارسا، رغم غياباتهم، إلا أن أصبحوا يستعيدون الكرة بسرعة أكثر مما كانوا عليه مع فالفيردي".

وتابع :"يجب أن نقدم مباراة مثالية ضد البارسا، سواء في الدفاع أو الهجوم وعلينا بدل كل ما نملك".

وواصل :"ميسي لاعب مذهل، هو مثال لكل الشبان الصغار في كرة القدم، هو الأفضل ولديه جودة لا تصدق".

وأشار :"أربد أن أرى فريقي يلعب بتركيز عالي جدا، ويحترم الخصم ويقاتل حتى النهاية".

وأوضح :"لا يمكننا التركيز فقط على ميسي غدا، نحن نلعب ضد البارسا، ونحتاج أن نلعب كفريق واحد".

وزاد :"غدا أريد فريقي أن يعرف كيف يعاني، وأن يقوم اللاعبون بمساعدة بعضهم البعض منذ البداية وحتى النهاية".

وأتم حديثه :" ما أريده من فريقي هو احترام الخصم، واللعب بإيجابية والمُقاتلة حتى الدقيقة الأخيرة".

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جاتوزو برشلونة ضد نابولي برشلونة ضد إيبار برشلونة

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