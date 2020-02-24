تصريحات جديدة.. كارتيرون يتحدث ويشعل أزمة مباراة القمة

أشعل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك موقف الغموض أكثر حول المشاركة في مباراة القمة ضد الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري.









وأكد كارتيرون لـ"العين الرياضية" الإماراتية أنه يشعر بالحيرة والحزن من حالة الارتباك التي يعيشها الفريق الأبيض قبل مباراة الأهلي في القمة.





وأوضح كارتيرون أنه حتى الآن لن يلعب مباراة الأهلي لكنه لا يعرف إن كان هذا القرار نهائيًا أم سيتم الرجوع عنه من قبل مجلس الإدارة.





وأضاف: "أنا حزين بسبب هذا الموقف المرتبك من لقاء القمة ولا أعرف كيف سنخوض المباراة بهذة الطريقة".









الأهلي ينتظر الزمالك في استاد القاهرة





كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن أن فريقه سيتواجد في استاد القاهرة للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري.





وأوضح مرجان في تصريحات إذاعية أن الأهلي لم يتطرق في بيانه إلى الانسحاب من مباراة القمة لذلك فهو ملتزم بجدول الدوري المصري.





وأضاف: "يجب طي صفحة مباراة السوبر المصري بين القطين لأن كل ما يحدث ليس في صالح الكرة المصرية وعلى الجميع التحلي بالهدوء من أجل مشوار دوري أبطال إفريقيا".





عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري





1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.





5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





حيثيات عقوبات السوبر المصري





إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك





إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت





أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي





شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده





عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر





جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك































