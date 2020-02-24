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قنصليتا تونس بجنوة وميلانو تدعوان الجالية إلى التوقي من فيروس 'كورونا'

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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دعت قنصليتا تونس بجنوة وميلانو الإيطاليتين، أفراد الجالية التونسيّة المقيمين بهما إلى اتباع توصيات السلطات الإيطالية المركزية والجهوية، الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس « كورونا ».

وفي هذا الصدد ذكّرت قنصليّة تونس بجنوة، في بلاغ لها امس الأحد، بالإجراءات التي يجب اتباعها لتجنّب الإصابة بفيروس « كورونا »، مؤكّدة في الآن نفسه أنّه يمكن للجالية التونسيّة، على إثر الإعلان عن ظهور إصابات بالفيروس بمقاطعتي بيامنتي واميليا رومانيا، التواصل مع مصالحها للاستفسار أو للإعلام عن أية معلومة في هذا الخصوص عبر صفحة الفايسبوك الرسمية للقنصلية كامل أيام الأسبوع.

كما أشارت إلى أنّه يمكن الاتصال بالمصلحة الاجتماعية للقنصلية على الأرقام التالية: +393246679141 +393292578371

من جانبها أكّدت قنصليّة تونس بميلانو، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائيّة لتجنّب الإصابة بفيروس 'كورونا'، مؤكّدة أنّه، إلى جانب صفحة الفايسبوك الرسمية الخاصة بها، تم إحداث رقم الهاتف التالي (00393515911883)، للتواصل مع خلية متابعة وإعلام تم تركيزها صلب القنصلية العامة، للإجابة عن الاستفسارت المرتبطة بموضوع فيروس كورونا الجديد، أو لتلقي معلومات في الغرض وذلك كامل أيام الأسبوع.

يذكر أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس « كورونا » بلغ في إيطاليا 130 حالة أغلبها بمنطقة « لومبارديا »، التي ارتفع عدد حالات الإصابة بها اليوم الأحد إلى 90 من 54 في اليوم السابق، وكذلك منطقة « فينيتو » التي سجّلت 25 حالة إصابة بالفيروس بينها اثنتان في البندقية.
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