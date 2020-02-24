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نجم نابولي : ميسي الافضل حاليا ولكن ماردونا مُقدس بالنسبة لنا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:40 م
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ميسي ومارادونا
ميسي ومارادونا
أحمد عصام
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علق لورينزو إينسيني لاعب فريق نابولي الإيطالي على مواجهة فريقه ضد فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال إينسيني في تصريحات صحفية : "غداً المباراة صعبة ونحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة، ‏وبرشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".


وأضاف : "‏نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية، ويجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".


وواصل : "‏ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، ‏وحالياً هو الأفضل لكن بالنسبة لنا كـ نابولي ماردونا هو كل شيء انه شيء مُقدس".


وتابع : "حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، ‏وآمل أن أسجل غداً لكن حتى لو سجل الحارس اوسبينا لا يوجد مشكلة".

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