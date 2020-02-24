نجم نابولي : ميسي الافضل حاليا ولكن ماردونا مُقدس بالنسبة لنا

وقال إينسيني في تصريحات صحفية : "غداً المباراة صعبة ونحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة، ‏وبرشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".

وأضاف : "‏نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية، ويجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".





وواصل : "‏ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، ‏وحالياً هو الأفضل لكن بالنسبة لنا كـ نابولي ماردونا هو كل شيء انه شيء مُقدس".





وتابع : "حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، ‏وآمل أن أسجل غداً لكن حتى لو سجل الحارس اوسبينا لا يوجد مشكلة".