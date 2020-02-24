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بديل هازارد.. 3 حلول أمام زيدان لتعويض غياب البلجيكي عن ريال مدريد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:39 م
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هازارد
هازارد
محمد الدمتناوي
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تعرض البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يتخلى عن الصدارة بعد هزيمة ليفانتي

وكان ريال مدريد قد تعرض للهزيمة بهدف نظيف أمام فريق ليفانتي، في الجولة الخامسة والعشرين من الليجا، في اللقاء الذي أقيم بينهما السبت الماضي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا، ليتخلى عن الصدارة لمصلحة برشلونة، والذي فاز على إيبار بخماسية نظيفة في الجولة ذاتها.

وتعرض هازارد للإصابة في مباراة ليفانتي، وبعد الفحوصات أكد الفريق الملكي أن إصابة هازارد عبارة عن شرخ في شظية القدم اليمنى، ومن المتوقع غيابه لمدة شهرين أو أكثر عن المباريات.

أسبوع حاسم ينتظر الفريق الملكي

وينتظر ريال مدريد أسبوع حاسم من المباريات سواء في بطولة الدوري الإسباني، أو على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريقي برشلونة في الكلاسيكو المتتظر، ومانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة القارية.

ويستعرض لكم"الفجر الرياضي"، بدائل هازارد المتاحه أمام زيدان، في المباريات الحاسمة خلال الفترة المقبلة.

ثنائي هجومي

من الممكن أن يعتمد زين الدين زيدان على لوكا يوفيتش بجانب كريم بنزيما كثنائي هجومي، مع وجود أربع لاعبين في خط الوسط، على الرغم من عدم قناعة المدرب الفرنسي باللاعب الصربي، كما هو الحال في المباريات السابقة.

ثلاثي هجومي

يمكن لـ زيدان الإعتماد على طريقة 4-3-3، بوجود بيل وفينيسيوس جونيور بجانب كريم بنزيما، وقد يكون لوكاس فاسكيز بديل جاريث بيل في الناحية اليمنى.

5 لاعبين في خط الوسط بجانب بنزيما

قد يعتمد زين الدين زيدان على خمس لاعبين في خط الوسط مع وجود كريما بنزيما في خط الهجوم، وتلك الطريقة دفع بها المدرب الفرنسي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وتمكن من الفوز بهدف نظيف.

ترتيب ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة ، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
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