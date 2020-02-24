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مكرم أحمد عن مهاجمي محمد رمضان: "عاجب غيركم ونصبر عليه شوية"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن محمد رمضان لديه مشكلة في الخلط فيما يقدمه بين التمثيل والغناء، مشيرًا إلى أنه على النقاد والجمهور أن يحددوا له ما يجب أن يكمل فيه، وأن ينصرف عن هذا اللون الذي يؤديه ولا يقدم فيه جديد.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين،: "طالما أن محمد رمضان لم يقوم بخرق للذوق العام والآداب ومستوى ومجمل الموقف الأخلاقي، نصبر عليه شوية، مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش، جايز اللي مش عاجبك يعجب غيرك".

ووعم دراما رمضان قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "نريد أداء مؤثر وجديد، وأن يوصلوا رسالة هادفة من خلال الأعمال الدرامية"، مشددًا على ضرورة أن يتم مناقشة الأشياء قبل رفضها وعدم توصيف الأشياء والأشخاص ابتداءً، ونترك الناس تجرب وتبتكر وتعد.
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