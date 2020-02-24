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الخطيب يغيب عن حضور القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:29 م
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الخطيب
الخطيب
محمد الصو
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور بالكامل بمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي الزمالك، خلال لقاء الفريقين بالدوري العام.


ويحضر المجلس بالكامل باستثناء محمود الخطيب، والذي يعاني من آلام في الظهر تمنعه من التواجد في ملعب المباراة، لمؤازرة الفريق.


ويأتي قرار مجلس الإدارة، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، خاصةً أن المباراة تعد من أهم لقاءات الموسم، بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي.



كما يأتي حضور المجلس من أجل دعم الفريق، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.


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